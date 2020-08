Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện phá chuyên án ma tuý, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ 7 khẩu súng, cùng hàng trăm viên đạn.