Nhóm đối tượng cho hơn 300 người vay với lãi cắt cổ 304 – 608%/năm, qua đó bọn chúng thu lợi 2 tỷ đồng.

Ngày 22/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Minh Tiệp (37 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Phan Văn Nhật (20 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Phạm Thành Vinh (24 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các nghi phạm Tiệp, Vinh, Nhật. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2020, người dân phản ánh với cảnh sát về hành vi cho vay nặng lãi của nhóm thanh niên do Tiệp cầm đầu.

Cảnh sát vào cuộc xác minh, điều tra. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành kiểm tra nhà trọ do nhóm của Tiệp thuê ở xã Hòa Lợi.

Cảnh sát phát hiện trong phòng trọ của nhóm này có nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay như: giấy CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mô tô... và tờ rơi quảng cáo cho vay tiền.

Theo công an, nhóm của Tiệp thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6/2019 – 9/2020, trên địa bàn Trà Vinh và Vĩnh Long. Các đối tượng thừa nhận cho 370 người vay với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, mức lãi từ 304 – 608%/năm.

Nhóm này thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Bị cảnh sát bắt, nhóm cho vay nặng lãi hối lộ 150 triệu xin tha Khi bị lực lượng 911 bắt giữ, Đức và Uy đã hối lộ 150 triệu đồng xin được bỏ qua nhưng bất thành.

T.Chí