Một nhóm người ở Bình Dương mang xe tải để chở nhiều xe máy trộm cắp trước đó đi tiêu thụ. Khi đang di chuyển trên đường thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương tối nay (22/3) cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường An Phú (TP Thuận An) vừa tạm giữ, điều tra đối với 3 đối tượng có hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Xe tải chở nhiều xe máy trộm cắp đi tiêu thụ - Ảnh: CACC

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Hải Phong (28 tuổi) và Dương Hoàng Tuấn (47 tuổi, cùng quê An Giang).

Theo cơ quan công an, khoảng 10h cùng ngày, Công an phường An Phú tuần tra trên đường D23 (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú) thì phát hiện xe ô tô tải biển số tỉnh An Giang do Nguyễn Hải Phong làm tài xế đang bốc xếp hàng hóa cùng nhiều xe máy lên thùng có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô tải có 5 xe máy các loại nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Làm việc với công an, Nguyễn Ngọc Sơn khai nhận mua những xe máy trên từ các đối tượng trộm cắp, sau đó đem bán lại cho một người tên Tam (chưa rõ lai lịch) ở tỉnh An Giang để kiếm lời.

Sáng 22/3, sau khi gom được 5 xe thì Sơn liên hệ với Phong để vận chuyển về An Giang với giá 400 ngàn đồng/ chiếc. Phong thuê Tuấn hỗ trợ đưa lên xe tải để đi giao với giá 500 ngàn đồng/chuyến.

Qua xác minh của cơ quan công an, những chiếc xe máy này là của người dân bị mất trộm vào sáng cùng ngày tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và huyện Bình Chánh (TP. HCM).

Xuân An