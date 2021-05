Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê biệt thự ở vùng ven và nghi vấn hoạt động lừa đảo tiền ảo vừa bị phát hiện ở TP.HCM.

Thông tin từ Công an TP.HCM ngày 20/5 cho hay, đang mở rộng điều tra về một nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thuê biệt thự ẩn náu ở vùng ven, nghi vấn lừa đảo bằng tiền ảo.

Cụ thể, Công an TP.HCM trong quá trình mở rộng điều tra một vụ nhập cảnh trái phép đã phát hiện có dấu hiệu một nhóm người Trung Quốc cũng nhập cảnh trái phép hoạt động bất minh.

Quá trình điều tra công an phát hiện nhóm này cư ngụ tại một biệt thự ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Các đối tượng trong đường dây

Chiều 18/5, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè bất ngờ kiểm tra hành chính căn biệt thự nói trên. Tại đây, công an phát hiện ba người mang quốc tịch Trung Quốc và một người Việt Nam.

Ba người Trung Quốc gồm: Lin ZheShi (nam, SN 1979), Lin HangZhou (nam, SN 1994) và Gao Cide (nam, SN 1990). Trong đó, hai người không có thị thực nhập cảnh.

Bước đầu, Lin HangZhou khai nhận, ngày 21/3 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó, họ theo đường bộ vào TP.HCM. Các đối tượng khác trong nhóm cũng nhập cảnh trái phép.

Riêng một thành viên trong nhóm này là Dong HaiQun đã bị Công an Quận 1 phát hiện nhập cảnh trái phép vào cuối tháng 4 vừa qua. Từ khai báo của đối tượng này mà công an lần theo dấu vết của cả băng nhóm.

Qua điều tra, công an xác định, băng nhóm nói trên do đối tượng Lin JieNeng (SN 1993) đừng ra tổ chức để đưa các đồng hương Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lin JieNeng nhờ bạn gái liên hệ thuê nhà cho đồng bọn ẩn náu.

Tại căn biệt thự trên, khi khám xét, cơ quan công an thu giữ hai máy tính xách tay và 17 điện thoại các loại. Từ cơ sở điều tra ban đầu, công an cho rằng, nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép để tổ chức lừa đảo bằng hình thức huy động vốn, tiền ảo, các hoạt động tài chính qua mạng nhắm đến nạn nhân là người đồng hương của họ.

Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Bộ Công an truy bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm là Lin JieNeng.

Phước An