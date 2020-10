Đường dây lô đề do nhóm quý bà điều hành với giao dịch 200 triệu đồng/ngày ở Đắk Lắk vừa bị công an triệt phá.

Thông tin từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 4 đối tượng trong đường dây số đề quy mô lớn do một nhóm phụ nữ điều hành.

Trước đó, vào ngày 8/10, sau thời gian dài theo dõi, Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề tại thị trấn Phước An (Krông Pắk).

Nhóm đối tượng trong đường dây ghi lô đề bị công an bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây gồm Phạm Thị Thu Thảo (SN 1971), Lê Thị Phượng (SN 1978), Mai Thị Kim Yến (SN 1978), Trần Thị Tuyết (SN 1977, cùng trú thị trấn Phước An).

Cơ quan điều tra đã thu giữ 5 điện thoại di động là vật chứng các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm tội, hơn 400 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Qua điều tra ban đầu, mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Chỉ riêng trong ngày 8/10 số tiền giao dịch vào mục đích đánh bạc của các đối tượng là gần 180 triệu đồng. ​

Công an huyện Krông Pắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Bộ Công an đề nghị Bình Dương cung cấp hồ sơ vụ 'thâu tóm' 43ha đất công Sau khi được Viện KSND tỉnh Bình Dương chuyển vụ án liên quan đến khu đất công 43ha, Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh này cung cấp tài liệu để điều tra.

Trùng Dương