Để có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên ở Bình Dương đến các đoạn đường vắng người, khi thấy phụ nữ đi một mình chúng dùng hung khí khống chế, cướp tài sản.

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ hình sự đối các đối tượng Đinh Trường Út (18 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Quang Vũ (18 tuổi, quê Bình Dương) và Nguyễn Văn Luận (22 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an Bình Dương

Đây là nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản tại các đoạn đường vắng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát khiến người dân bất an.

Theo cơ quan công an, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 23/3 đến 26/3, nhóm đối tượng này đã liên tiếp gây ra 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã An Lập (huyện Dầu Tiếng) và xã An Điền (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đi xe máy đến các đoạn đường vắng vẻ, khi phát hiện phụ nữ đi một mình sẽ áp sát, đạp xe nạn nhân, dùng hung khí như dao, đồ vật giống súng để uy hiếp, khống chế nạn nhân rồi cướp tài sản.

Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên để điều tra. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận không có việc làm ổn định, rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài.

