Công an quận Thủ Đức, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự 3 nghi can để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại 1 quán nhậu trên địa bàn.

Nạn nhân bị đánh tử vong là ông N.V.O (SN 1950, ngụ ở địa phương).

Theo thông tin ban đầu, tối 8/10 nhóm của ông O ngồi nhậu tại quán hải sản Anh Kiệt ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Nhóm các nghi can gây án ngồi nhậu ở bàn bên cạnh.

Khi đang lai rai thì giữa ông O và nhóm thanh niên có mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi rồi ẩu đả. Bốn thanh niên lao vào đánh hội đồng, khiến ông O gục tại chỗ. Nhóm người này sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Người nhà đã đến quán đưa ông Ô đi cấp cứu nhưng ông này tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc phối hợp cùng Công an phường Trường Thọ điều tra. Trích xuất hình ảnh camera an ninh ở quán và khu vực xung quanh, Công an đã nhận diện được các đối tượng gây án. Tuy nhiên những người này đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an đã truy xét bắt giữ được 3 người trong nhóm đối tượng gây án và đang mở rộng điều tra.

Phước An