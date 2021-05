Khi đi đòi nợ, giữa Học và người vay nợ có mâu thuẫn, ẩu đả nên Học rút súng bắn người bị thương.

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Minh Học (SN 1988, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) vì liên quan đến vụ dùng súng bắn một người bị thương. Nạn nhân là ông Bùi Hoàng Anh (SN 1968).

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/5, Học đến nhà ông Hoàng Anh ở xã Trung An để đòi nợ. Ông Hoàng Anh hẹn Học ra quán cà phê gần đó để nói chuyện.

Nạn nhân bị bắn nhiều phát gây thương tích

Tại đây, hai người xảy ra cự cãi lớn tiếng và có giằng co, ẩu đả. Rồi Học rút súng để uy hiếp, nhưng ông Hoàng Anh thách thức.

Học nã nhiều phát súng ở cự ly gần khiến ông Hoàng Anh gục tại chỗ; được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích ở ngực, cẳng tay, đùi…

Công an huyện Củ Cho vào cuộc, bắt giữ nghi can Học để điều tra. Công an khám xét nhà của Học thu giữ một khẩu súng, một hộp tiếp đạn có bảy viên đạn.

Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn 2 người chết trước cổng biệt thự Bước đầu đối tượng Phú khai nhận, do mâu thuẫn trong làm ăn nên nhóm người đến nhà nói chuyện. Phú đã nổ súng từ trong nhà ra ngoài cổng khiến 2 người chết.

Linh An