Công an TP Bạc Liêu vừa khởi tố bị can đối với nữ giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh, ở khóm 4, phường 7 về hành vi Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Ngày 25/11, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố bị can đối với chị N.H.N (24 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Chị N. là giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh ở TP Bạc Liêu.

Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của chị N. Ảnh: E.X

Theo điều tra, hồi tháng 9, chị N. thuộc diện F2 phải cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, chị N. đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn TP Bạc Liêu và tiếp xúc với nhiều người.

Đến ngày 9/9, chị N. có triệu chứng sốt, ho, đau họng, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả khẳng định dương tính nCoV.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định có đến 7 F0, 31 F1 và 68 F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” phát hiện tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

T.Chí