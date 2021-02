Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây lưu hành tiền giả khắp miền Tây.

Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Theo điều tra ban đầu, tối 23/1, ông Tô Hoàng Hiển (ngụ huyện Châu Phú) đến công an trình báo về việc có hai thanh niên đi xe máy ghé tiệm tạp hoá của ông dùng tờ tiền 500.000 đồng để mua 2 card điện thoại (loại 100.000 đồng/card). Ông Hiển thối lại 300.000 đồng cho hai thanh niên nói trên. Sau đó, ông kiểm tra thì phát hiện tờ 500.000 nói trên là giả.

Các đối tượng trong nhóm lưu hành tiền giả tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera và xác định Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi) có liên quan đến vụ việc nên mời về làm việc.

Đạt khai nhận tiền giả từ Phạm Tấn Được (29 tuổi) và Lê Văn Đém (24 tuổi) rồi nhờ bạn chở đến tiệm tạp hoá của ông Hiển mua card điện thoại để được thối lại tiền mặt.

Cơ quan công an sau đó bắt giữ các đối tượng Đạt, Được, Đém, cùng Lê Thanh Sơn (30 tuổi), Phạm Tấn Lợi (21 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi), Nguyễn Hữu Tiến (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi), tất cả cùng ngụ An Giang.

Công an thu giữ 1 xe máy, 7 điện thoại di động, 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Một trong số tiền giả lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Bước đầu các đối tượng khai, Sơn lên mạng xã hội liên hệ với Lê Hoàng Mãi (32 tuổi, ngụ TP.HCM) để mua tiền giả đem về đưa Đém, Được để chia cho đồng bọn đem đến các tiệm tạp hoá ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Dương, mua card điện thoại, thuốc lá… để được thối lại tiền thật.

Các đối tượng này còn dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.

Hiện, Lê Hoàng Mãi đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam về hành vi “Làm và lưu hành tiền giả”.

Hoài Thanh