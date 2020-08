Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tâm Long, Phó phòng phụ trách Phòng Chính sách (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) hai tội danh liên quan đến đề án phát triển người Ơ Đu.