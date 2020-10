Bước đầu Công an đã thu giữ tang vật hơn 100kg ma tuý và bắt giữ hơn 10 đối tượng trong đường dây này.

Thông tin cho hay, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các quận, huyện và một số tỉnh thành phụ cận khám phá 1 đường dây ma túy lớn.

Tang vật ma túy thu giữ

Được biết, qua công tác nghiệp vụ, phòng CSĐT tội phạm ma túy phát hiện các mắt xích trong đường dây nói trên nên xác lập chuyên án đấu tranh. Đến thời điểm chín muồi, đơn vị này phối hợp cùng nhiều cơ quan liên quan đồng loạt bắt quả tang, khám xét hàng loạt địa điểm.

Công an đã bắt giữ hơn 10 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời, thu giữ hơn 100kg ma túy các loại.

Hiện phòng CSĐT tội phạm ma túy đang làm chủ công để tiếp tục mở rộng điều tra.

