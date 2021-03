Chiếc xe chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đi đến Nghệ An thì bị bắt giữ và vụ án đã được khởi tố để điều tra.

Chiều nay (24/3), Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Phòng An ninh điều tra (PC09, Công an tỉnh Nghệ An) để tiếp tục mở rộng điều tra.



Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm: Lê Trung Kiệt (27 tuổi, trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và Nguyễn Bá Tùng (40 tuổi, trú TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vì dùng xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc vào Nam.

Chủ xe Lê Trung Kiệt làm việc với cơ quan điều tra

Bước đầu xác định, Kiệt là chủ xe khách giường nằm mang BKS 65B - 017.81 và Tùng là tài xế.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án về tội danh "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Cũng theo Đại tá Bình, đây là đường dây đưa người nhập cảnh trái phép có quy mô lớn và đang được mở rộng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Riêng 53 người Trung Quốc đang được cách ly tập trung tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sẽ được bàn giao xử phạt hành chính và trục xuất về nước.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h trưa 9/3, xe khách giường nằm trên chạy tuyến Bắc - Nam chở theo 57 người. Trong đó, có 4 người Việt Nam, 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Khi xe đến địa phận TX. Hoàng Mai (Nghệ An) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu di chuyển về khu cách ly tại huyện Hưng Nguyên.

Cơ quan chức năng tiến hành phun khử trùng xe khách, điều tra danh tính và dịch tễ từng người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều cho kết quả âm tính.

Quốc Huy