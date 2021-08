Không đội mũ bảo hiểm, người phụ nữ đi xe máy cùng chồng bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng lại thì có lời lẽ xúc phạm, xông vào cắn tay, đánh cán bộ công an.

Ngày 1/8, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Oanh (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trần Thị Hồng Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Vũ

Theo cơ quan điều tra, tối 29/7, Oanh đi xe máy cùng chồng nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng tuần tra kiểm soát dịch Covid-19 phường Vĩnh Quang ra hiệu dừng lại.

Lực lượng chức năng giải thích, nhắc nhở vợ chồng Oanh phải chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 và quy định của UBND tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội.

Song, vợ chồng Oanh không thừa nhận sai phạm, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng rồi bỏ đi.

Khi bị một cán bộ công an phường ngăn lại, Oanh liền cắn vào tay công an và đánh, đấm cán bộ công an...

Oanh và chồng bị lực lượng chức năng khống chế đưa về công an phường lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Thiện Chí