Phó ban chỉ huy quân sự phường đang ngồi đánh bạc cùng ba người khác thì lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang.

Công an quận 3 hiện đang tạm giữ 6 người để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

6 người này gồm Danh Quang V (SN 1985), Trần Hoàng H (SN 1979), Đỗ Trường G (SN 1987), Phan Văn Th (SN 1991), Vũ Hải Đ (SN 1991) và Phạm Trọng T (SN 1965).

Ông Danh Quang V là Phó ban chỉ huy quân sự phường 11, quận 3.

Ông Danh Quang V, Phó ban chỉ huy quân sự phường 11, quận 3 bị công an bắt quả tang đang ngồi cờ bạc

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ và tin báo của người dân, trinh sát Công an quận 3 phát hiện tại một ngôi nhà trong hẻm số 444 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 có một sòng bạc hoạt động ngay giữa ban ngày. 13h30 chiều 12/5 trinh sát Công an quận 3 phối hợp cùng Công an phường 11 triệt phá sòng bạc này.

Tại hiện trường, công an thu giữ 86 triệu đồng, bốn bộ bài Tây và ba hột xí ngầu.

