Thanh niên bị tạm giữ khai là bạn tình và hai hôm trước có chơi trò tình dục đồng giới với nạn nhân.

Liên quan đến vụ nam thanh niên chết trong tư thế quỳ, đầu quấn kín băng keo xảy ra tại một căn nhà trong hẻm số 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh như đã thông tin, hiện Công an quận này đang tạm giữ thanh niên tên V (SN 1988, quê Bến Tre) để lấy lời khai nhằm phục vụ điều tra.

Nạn nhân tử vong là anh T (SN 1994, quê Tiền Giang), là người thuê căn nhà trên.

Công an đang làm rõ thêm nhiều tình tiết vụ nam thanh niên chết trong tư thế lạ

Trước đó, 21h tối 24/12 người dân phát hiện anh T tử vong tại nhà nên trình báo Công an.

Khi vào cuộc điều tra, Công an ghi nhận, nạn nhân T tử vong tại khu vực phòng ngủ tại tầng 1 thông ra ban công. Nạn nhân bị phát hiện tử vong trong tư thế quỳ, chân và tay bị trói bằng dây dù, đầu quấn kín băng keo đen… Trong phòng của nạn nhân có nhiều đoạn dây dù và băng keo đen.

Công an đã lấy lời khai của những người liên quan, trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra. Công an phát hiện vào tối 23/12, có một nam thanh niên vào nhà này, ở lại đây hơn một giờ thì đi ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó công an khoanh vùng được nam thanh niên nói trên và đưa về trụ sở làm việc.

Thanh niên khai tên là V như nói trên và thừa nhận là bạn tình đồng giới của anh T.

V cho biết, tối đó T rủ đến nhà để chơi trò chơi tình dục đồng giới mà hai người đã từng thực hiện nhiều lần. Tại đây, khi hai người vui vẻ thì V có làm theo ý của T bằng cách dùng dây dù trói buộc, quấn băng keo quanh đầu, và dùng khăn ướt bịt miệng….

V khai báo, toàn bộ vật dụng là do T chuẩn bị sẵn.

Hơn một giờ vui vẻ, V để T trong hình dạng như thế rồi tắt điện, đóng cửa ra về.

Chiều hôm sau, V liên hệ với T qua điện thoại nhưng không được. Tối cùng ngày, V đến tìm thì hay tin T đã tử vong và vừa lúc đó bị công an phát hiện đưa về.

V khai báo thành khẩn và hợp tác điều tra. Tuy nhiên, Công an đang xác minh về nội dung khai báo này và mở rộng điều tra.

Phước An