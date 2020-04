Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Hoàng Anh (SN 1993, trú tại tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, anh Đ.T (trú tại quận Tây Hồ) có quen biết Vũ Hoàng Anh và được Hoàng Anh giới thiệu có khả năng cung cấp khẩu trang số lượng lớn.

Ngày 23/3, anh T đã ký hợp đồng mua 50 thùng khẩu trang y tế (125.000 chiếc) từ Hoàng Anh và đã chuyển khoản cho Hoàng Anh 650 triệu đồng.

Ngày 31/3 vẫn chưa nhận được số khẩu trang trên, anh T. gặp và yêu cầu đối tượng hoàn trả tiền nhưng Hoàng Anh không trả. Anh T. đã đến Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) trình báo vụ việc.

Nhận được tin trình báo, Công an phường Tràng Tiền đã khẩn trương xác minh và bắt giữ Vũ Hoàng Anh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tiền của anh T. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

T.Nam

