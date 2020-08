Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương chiều nay (19/8) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 công nhân, khiến một người thiệt mạng.

Theo Thượng tá Dũng, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 hôm qua, tại xưởng cơ khí của công ty Quảng Lợi, trụ sở số 5 đường An Định, phường Nhị Châu, TP.Hải Dương do anh Nguyễn Hồng Thái (SN 1969) làm giám đốc.

Nghi phạm sau đó được xác định là Phạm Văn Sơn (35 tuổi, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương).

Sơn đã cầm 1 thanh sắt dạng đặc đánh vào đầu, cổ khiến anh Phùng Danh Thiệp (46 tuổi, trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương) ngã gục.

Đối tượng Phạm Văn Sơn

Nạn nhân được công ty và gia đình đưa lên Bệnh việt Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, gia đình xin chuyển về Bệnh viện Quân y 7 ở Hải Dương. Đến 23h đêm qua, nạn nhân đã tử vong.

Công an TP Hải Dương triển khai lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra và triệu tập nghi phạm Phạm Văn Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi phạm tội. Ban đầu đối tượng nói lý do là bản thân và anh Thiệp có tranh cãi trong việc sử dụng máy hàn nên có xô xát. Nạn nhân cầm được thanh sắt gần đó đánh anh Thiệp. Sau khi gây án, Sơn rời công ty về nhà riêng cho đến khi công an triệu tập.

Công an TP Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sư, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo quy định.

