Nhóm người giả danh công an gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa bắt giữ do liên quan đến ma túy, sau đó yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra" hòng lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, đang xác minh làm rõ vụ án lừa đảo thông qua hình thức gọi điện thoại, mạo danh cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, vào ngày 30/3, một số đối tượng gọi điện thoại cho chị N.T.T (ngụ TP Thuận An, Bình Dương) tự xưng là cán bộ công an, Viện kiểm sát, Toà án thông báo chị T có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng yêu cầu chị T truy cập vào địa chỉ website: “congan.113hanoi.com” (địa chỉ giả mạo trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội) để xem “Lệnh bắt tạm giam”, “Quyết định ban hành tài khoản tạm giữ phục vụ điều tra”.

Biết chị T lo sợ nên nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định với lí do để “phục vụ điều tra” hòng chiếm đoạt.

Sau khi chuyển tiền, biết mình bị lừa nên chị T đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Theo cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương, đây là thủ đoạn không mới của các đối tượng phạm tội, tuy vậy vì lo sợ mà nhiều nạn nhân bị lừa tiền. Công an cũng đề nghị người dân cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Xuân An