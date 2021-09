Số thuốc này không có hoá đơn chứng từ, chưa đăng ký lưu hành tại Việt Nam và được quảng cáo có tác dụng điều trị Covid-19.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM và Công an quận 8 phát hiện, thu giữ 9.600 hộp thuốc có tên “Liên Hoa Thanh Ôn”, được quảng cáo có tác dụng điều trị Covid-19.

Công an khám xét kho hàng

Loại thuốc được quảng cáo điều trị Covid-19

Được biết, qua thời gian dài điều tra, theo dõi, ngày 9/9 lực lượng trinh sát của các đơn vị phối hợp nói trên đã phục kích, chặn bắt xe tải BKS: 51D-483.90 do tài xế Trần Văn Hoàng (SN 1993, quê Kiên Giang) điều khiển đi giao hàng.

Khám xét trên xe, công an thu giữ 400 hộp thuốc có nhãn hiệu “Liên Hoa Thanh Ôn” của Trung Quốc.

Tài xế Hoàng thừa nhận, số thuốc trên là của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tokyo (số 40 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) do Thanh Vĩ Điệp làm giám đốc. Và Hoàng vừa chở hàng từ kho của công ty tại quận 8 đi giao cho khách.

Công an tiến hành khám xét nhà kho của công ty Tokyo nằm tại đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8. Tại đây, công an thu giữ 9.200 hộp thuốc tên “Liên Hoa Thanh Ôn”.

Theo công an, đại diện công ty không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Loại thuốc này chưa được đăng ký, cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Công an còn cho hay, các đối tượng quảng cáo loại thuốc trên có tác dụng điều trị Covid-19.

Hiện vụ việc được chuyển giao cho phòng PC03 - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

