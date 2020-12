Bốn nghi phạm trong vụ hai nhóm côn đồ hỗn chiến sau khi ăn tiệc cưới ở An Giang đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng 21/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, sau thời gian lực lượng công an truy bắt và tuyên truyền vận động đến nay có 4 nghi phạm vụ hai nhóm giang hồ hỗn chiến làm nhiều người bị thương ra đầu thú.

Nghi phạm Trần Anh Cường khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

4 nghi phạm ra đầu thú gồm: Trần Anh Cường (tự "Cường lé", 43 tuổi), Trần Thanh Hoàng (tự "Hoàng nhí", 38 tuổi), Lưu Văn Khánh (tự "Long Thành", 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Đinh Quốc Lợi (19 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Theo công an, sau khi gây án, 4 nghi phạm nói trên bỏ trốn khỏi địa phương. Khi biết công an đang truy tìm ráo tiết, biết không thể trốn thoát, 4 gã này đã đến công an TP Long Xuyên đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi phạm Đinh Quốc Lợi. Ảnh: Tiến Tầm

Nghi phạm Trần Thanh Hoàng. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Hoàng Tân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thiện (27 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 5/12, cả hai tình cờ gặp nhau, xảy ra cự cãi và hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn. Thiện gọi điện cho Trung Minh Chiến (32 tuổi, ngụ tại Thoại Sơn, An Giang), đang làm công nhân ở Bình Dương, nhờ hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với Tân.

Lúc này, Chiến cùng nhóm bạn 11 người từ Bình Dương về thị trấn Núi Sập dự đám cưới của người quen.

Chiến rủ 11 người bạn đang nhậu lên ô tô 16 chỗ đi đón Thiện rồi ra gặp Tân để “nói chuyện”. Ô tô nói trên do Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ TX Tân Uyên, Bình Dương) cầm lái.

Khi gặp nhau, nhóm của Tân dùng súng bắn chỉ thiên hai phát đạn cao su. Nhóm của Thiện lấy dao tự chế xông vào chém Tân và Trần Minh Triết trọng thương (Tân bị thương tích 9%, Triết 30%).

Gây án xong, nhóm Chiến lên ô tô trốn về Bình Dương.

Nghi phạm Lưu Văn Khánh. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 16h15 cùng ngày, khi ô tô của nhóm Chiến đang chạy trên QL91 (đoạn thuộc địa phận TP Long Xuyên) thì bị 10 đối tượng trong băng của Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo 72 nốt ruồi), chặn đầu xe, đập bể kính và dùng dao, mã tấu chém thương tích 6 người.

Ngoài ra, chiếc ô tô cũng bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 113 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình điều tra, công an TP Long Xuyên đã khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Công an TP Long Xuyên cũng có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 nghi phạm.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

T.Chí