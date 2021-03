Trước khi vào sới, các con bạc phải đổi tiền mặt thành các tờ tiền 1.000 đồng được ép plastic với quy ước mỗi tờ là 1 triệu đồng.

Đầu tháng 3/2020, Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện đường dây đánh bạc lưu động do đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1991, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) cầm đầu.

Đây là đối tượng có tiền án tiền sự và vừa chấp hành xong án phạt tù từ năm 2019. Để tổ chức đánh bạc, Cường thuê 3 đối tượng làm việc cho mình và trả công 1 triệu đồng/người/ngày.

Mệnh giá tiền 1.000 đồng được quy ước thành 1 triệu đồng có chữ ký riêng biệt

Trong đó, Nguyễn Trọng Dân (SN 1990, trú xã Nghi Phú) nhận nhiệm vụ quản lý sới bạc, ghi sổ sách, chuẩn bị các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1990, trú xã Nghi Phú) chở các con bạc đến địa điểm đánh bạc đã được chuẩn bị sẵn. Đối tượng Thái Thanh Thủy (SN 1988, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) canh gác, bảo vệ, nếu có động sẽ báo ngay cho các con bạc tẩu tán, phi tang chứng cứ.

Mỗi ngày, các đối tượng lại chọn một địa điểm khác nhau làm sới bạc. Những địa điểm này đều được Cường khảo sát, lựa chọn kĩ đảm bảo các điều kiện như xa khu dân cư, có tường rào bao quanh kiên cố, có camera theo dõi.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra

11 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc bị Công an TP Vinh tạm giữ

Chủ nhà được Cường chọn làm sới sẽ nhận 2-3 triệu đồng tiền thuê nhà.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Cường ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, có chữ ký của mình và quy ước mỗi tờ tiền này tương đương với 1 triệu đồng.

Khi vào sới, con bạc trực tiếp gặp Cường để đổi tiền mặt thành các tờ 1.000 đồng. Mỗi ngày, đối tượng này tổ chức 2 canh bạc và thu tiền hồ 1 triệu đồng/con bạc.

Lúc 17h chiều qua (10/3), tại nhà của Hoàng Văn Trung (SN 1986, số 4, ngõ 101, đường Lê Quý Đôn, xã Hưng Lộc, TP Vinh) lực lượng chức năng tiến hành bao vây, bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt.

Tại hiện trường thu giữ 15 điện thoại di động, 1 ô tô dùng để chở các con bạc, 879 tờ tiền 1.000 đồng được ép plastic và 150 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan công an cũng tạm giữ 11 đối tượng về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thống nhất khai nhận chỉ đánh tiền 1.000 đồng. Tuy nhiên, bằng chứng cứ và lập luận sắc bén của cơ quan công an, các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Triệt phá loạt điểm đánh bạc bắt giữ 100 nam nữ, thu gần 1 tỷ đồng Công an triệt phá hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Tiền Giang, bắt giữ 100 người, thu giữ gần 1 tỷ đồng.

Phạm Tâm