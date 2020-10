Hơn 100 cán bộ chiến sĩ ở Hà Giang đã triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.

Công an tỉnh Hà Giang hôm nay (22/10) cho biết, tối 21/10, Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh bạn và Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp đấu tranh triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.

5 đối tượng bị bắt giữ đều ở thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) gồm: Phạm Huy Hoàn (SN 1980), Bùi Ngọc Tập (SN 1989), Nguyễn Thị Miến (SN 1967), Lê Ngọc Phương (SN 1978) và Trần Thị Bích Hường (sinh năm 1967).

Các nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ

Cũng trong tối 21/10, các mũi trinh sát bắt quả tang đối tượng Mai Mạnh Tùng (SN 1987), thường trú tại Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) và Trương Thị Ánh Tuyết (SN 1967), thường trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang đánh bạc qua mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề… Sơ bộ, cơ quan chức năng xác định, trung bình mỗi ngày số tiền giao dịch khoảng từ 4 - 5 tỷ đồng.

Nhị Tiến