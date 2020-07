Tân đã lên Youtube học cách chế tạo súng rồi mở xưởng sản xuất, mang đi tiêu thụ tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay (21/7), Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng CSHS Công An TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tổ chức triệt phá xưởng sản xuất súng quy mô lớn.

Theo hồ sơ điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát hình sự đã phát hiện Trần Quốc Tân (40 tuổi), trú tại quận Lê Chân có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các trinh sát hình sự đột kích kho sản xuất súng của đối tượng

Tân đã cung cấp các loại súng K54, K59 và nhiều loại súng khác cho các đối tượng ở Hải Phòng, Quảng Ninh cùng một số tỉnh lân cận khác.

Nhận thấy mức nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng hình sự đã lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Một trinh sát hình sự tham gia phá án thông tin, ngày 17/7, ban chuyên án bất ngờ đột nhập vào xưởng sản xuất súng của Tân tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương. Cơ quan công an bắt giữ Tân cùng 1 người khác đang chuẩn bị mang súng và đạn đi tiêu thụ.

Thiết bị các đối tượng dùng để chế tạo súng

Tổ chức khám xét tại nhà xưởng này, các trinh sát thu giữ 1 máy hàn, máy làm lũa và đầu mài, eto bằng kim loại, nhiều thanh sắt dạng hộp, nhiều ống inox hình tròn, 2 thùng sơn bên trong chứa máy mài, lưỡi mài… dùng để chế tạo súng.

Tại bãi đất trống gần xưởng sản xuất súng của Tân còn có 1 bao tải chứa nhiều thanh kim loại, lò xo, mảnh kim loại có hình dạng kích thước khác nhau.

Hai đối tượng Tân và Hữu đã bị công an bắt giữ

Đặc biệt, trinh sát thu tại chỗ 2 khẩu súng và đạn được Tân cho vào bao tải để chuẩn bị đi bán. Công an Hải Phòng trưng cầu giám định đối với 2 khẩu súng này, và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là súng ngắn dạng K59.

Hai khẩu súng mà các đối tượng chuẩn bị mang đi bán

Tại cơ quan điều tra, Tân khai đã lên Youtube xem clip dạy, hướng dẫn cách chế tạo súng. Đối tượng rủ thêm bạn là Phạm Văn Hữu cùng tham gia.

Đạn thu được tại xưởng súng của nhóm đối tượng

Quá trình chế tạo, các nghi phạm thuê 1 xưởng cơ khí để tiện nòng súng, còn các công đoạn khác thì tự làm. Đối tượng bán súng với giá 6-7 triệu đồng/chiếc.

Vụ án vẫn đang được lực lượng hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoài Anh