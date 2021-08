Nam thanh niên ở Bình Dương đột nhập vào nhà một người phụ nữ trộm tài sản thì bị phát hiện. Sau đó, đối tượng trói chủ nhà rồi cướp gần 100 triệu cùng nhiều tài sản.

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hôm nay (31/8) đang tạm giữ Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, ngụ TP Thuận An) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Thế Vũ

Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 29/8, Vũ đột nhập vào nhà chị H.N.M (31 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An) để trộm tài sản.

Khi đối tượng Vũ vừa đột nhập vào bên trong thì bị chị M phát hiện. Thấy vậy, Vũ dùng đá đập vào đầu của chị M rồi dùng dây rút trói tay khống chế nữ chủ nhà.

Sau đó, Vũ lục tủ trong phòng chị M lấy hơn 90 triệu đồng, laptop và điện thoại di động.

Sau khi cướp được số tài sản trên, Vũ mang đến một tiệm cầm đồ tại phường An Phú, TP Thuận An để bán lấy tiền, chuộc lại xe máy đã cầm trước đó, đồng thời mua thêm 2 điện thoại di động để sử dụng.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường An Phú.

Khám xét nơi ở đối tượng Vũ, Công an đã thu giữ số tiền 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

