Truy đuổi quyết liệt theo hai kẻ vừa trộm xe, một Thượng uý Công an đã bị đâm trọng thương.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự hai nghi can Phạm Thảo Vinh (tự Trung, SN 1988, ngụ quận 3) và Nguyễn Huy Tài (tự Bi, SN 2000, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hàng loạt vụ trộm do chúng thực hiện và trong vụ bị bắt này đã tấn công khiến một Thượng úy Công an bị thương tích nặng.

Phạm Thảo Vinh (trái) và Nguyễn Huy Tài, khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Trước đó, trưa 16/8, Vinh và Tài rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức để trộm cắp tài sản. Đến trước nhà số 42 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, chúng phát hiện phía trước có dựng một xe Wave nhưng không có ai trông coi nên quyết định ra tay.

Vinh dừng xe để Tài xuống, đi bộ tiếp cận, dùng đoản khoá phá khoá và trộm chiếc xe rồi tẩu thoát về hướng Quốc lộ 13. Chủ chiếc xe, là anh Nguyễn Cơ T (SN 1988, quê Bình Phước) phát hiện hành vi trộm xe nên truy hô và đuổi theo.

Đúng lúc này, Thượng uý Nguyễn Hoàng Nhật (đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức) đang điều khiển xe trên đường thì nghe tiếng truy hô, liền nhập cuộc truy đuổi.

Trên đường tháo chạy, Vinh lấy một con dao dài 30cm ở giỏ xe phía trước để đưa cho Tài làm hung khí chống trả. Đến giao lộ Quốc lộ 13 - đường số 8, Tài vứt xe Wave vừa trộm được, để lên xe của Vinh tiếp tục tẩu thoát.

Đến trước nhà 508, Quốc lộ 13, hai đối tượng dựng xe lại thách thức. Lúc này, Thượng uý Nhật ập đến khống chế Tài. Tài đã dùng con dao tấn công, khiến Thượng uý Nhật bị thương tích nặng ở đùi trái.

Cả hai lại tẩu thoát dọc Quốc lộ 13, hướng về cầu Bình Triệu và dọc đường chúng vứt dao phi tang. Tuy nhiên, cả hai bị tổ công tác của Công an phường Hiệp Bình Chánh chốt chặn và bắt giữ nhanh gọn.

Thượng uý Nhật được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu và may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan Công an, Vinh và Tài khai nhận đã cùng một số đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm xe khác ở phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) và quận Bình Thạnh.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Phước An