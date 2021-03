Khi người dân phát hiện người đàn bà gục chết trong phòng trọ thì người tình của bà này đã tháo chạy khỏi hiện trường.

Công an quận 1, TP.HCM đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM truy bắt nghi can Bùi Đình Tài (SN 1986) để điều tra, liên quan đến cái chết của một người phụ nữ.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phương D (SN 1980, quê Ninh Thuận, tạm trú quận 1).

Trước đó, chiều 28/3 người dân nghe tiếng truy hô kêu cứu phát ra từ một phòng trọ nằm trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghe, quận 1. Khi đến nơi, họ thấy từ trong phòng trọ một người đàn ông chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, vội chạy thoát thân.

Khi vào phòng trọ, người dân phát hiện người phụ nữ bị thương tích nặng, nên lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà này không qua khỏi.

Khi vào cuộc điều tra, công an ghi nhận, nạn nhân là bà D như nói trên. Bà D bị vết cắt ở cổ, vai và mang tai. Cạnh hiện trường, công an có thu giữ một con dao dính máu.

Công an làm rõ, người đàn ông tháo chạy khỏi hiện trường, chính là nghi can Tài, người chung sống như vợ chồng với bà D tại phòng trọ. Theo cơ quan công an, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và hiện đang tổ chức truy bắt nghi can này.

Phước An