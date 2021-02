Hai chị em cùng một số người tìm đến phục kích, đánh ghen cô bạn. Hai người này sau đó bỏ trốn và bị truy nã.

Công an quận 8, TP.HCM vừa phát lệnh truy nã hai chị em Nguyễn Thị Mộng Thơ (SN 1980), Nguyễn Thị Xuân Hiền (SN 1984, cùng quê Vĩnh Long) về hành vi “làm nhục người khác”.

Hai chị em Nguyễn Thị Mộng Thơ (trái) và Nguyễn Thị Xuân Hiền (phải)

Theo điều tra, Thơ chung sống như vợ chồng với người đàn ông tên K (SN 1989). Tuy nhiên, hai người phát sinh mâu thuẫn nên không ở chung với nhau.

Gần đây, Thơ phát hiện K có tình cảm với người bạn của mình, là chị V nên nổi cơn ghen.

Ngày 18/8/2020, Thơ rủ em gái là Hiền cùng một số người khác phục kích trước nhà của V tại đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 để đánh ghen. Khi phát hiện V bước ra khỏi nhà, chị em Thơ cùng một số người xông vào đánh, giữ tay chân và cắt tóc chị V.

Diễn biến vụ đánh ghen bị camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại. Khi vào cuộc điều tra, cuối năm 2020, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị em Thơ - Hiền nhưng cả hai đã bỏ trốn.

Nay Công an quận 8 ra lệnh truy nã đối với hai chị em này.

Linh An