Kẻ cầm đầu băng nhóm giang hồ áo cam hứa những ai tham gia sẽ cho tiền từ 100 đến 400 ngàn đồng.

Công an TP.HCM vừa phát đi lệnh truy nã đối với 5 đối tượng gồm Dương Đại Trí (tự Trí “nhảm”, SN 1994), Phan Vĩnh Thuận (SN 2002), Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, cùng ngụ tại quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa “điên, SN 1994, ngụ tại quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tự “tèo quận 6”, SN 1984, quê Long An).

Những đối tượng này bị truy nã về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “huỷ hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Trong đó Trí “nhảm” được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm 200 giang hồ áo cam từng gây xôn xao.

Công an đề nghị nếu ai bắt được các đối tượng, có thể giao đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND gần nhất; đồng thời báo về phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, quận 1), qua số điện thoại 0693187414.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Đại tá Nguyễn Đăng Nam kêu gọi Dương Đại Trí, tức Trí “nhảm” cùng đồng bọn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các đối tượng có thể liên hệ ra đầu thú theo số điện thoại 0909.626.393.

Qua điều tra, Công an xác định, Trí “nhảm” có mâu thuẫn với Tuấn B (tức Trần Thanh Tuấn, SN 1985, ngụ quận 6, là đối tượng đã bị bắt). Tối 5/6 Trí “nhảm” huy động khoảng 200 thanh thiếu niên mang theo hung khí, kéo sang Q.Bình Tân để tìm nhóm của Tuấn B nhằm xử lý.

Trí “nhảm” và 1 số đồng bọn có vai trò chủ chốt đã hứa, những ai tham gia sẽ cho tiền từ 100 đến 400 ngàn đồng mỗi người. Do đó, những đối tượng thanh thiếu niên tham gia đông đảo, người này lôi kéo người kia, có những thiếu niên 14 - 15 tuổi.

Chính vì đông đảo nên nhóm của Trí “nhảm” trang bị áo máu cam để nhận diện ra nhau, tránh xung trận nhầm vào những người chung nhóm.

Do biết Tuấn B hay ngồi ở quán ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân), nên tối 5/6 nhóm áo cam của Trí “nhảm” kéo đên đây. Không tìm được Tuấn B, nhóm áo cam đã đập phá quán và phát hiện 1 người quay phim nên chúng đánh người này bị thương tích.

Nhóm của Tuấn B lúc đó đang trong quá trình tập hợp lực lượng để chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên, công an địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Khi vào cuộc, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Bình Tân bắt khoảng 50 đối tượng có liên quan. Vài ngày sau, Tuấn B bị bắt khi đang lẩn trốn ở Ninh Thuận. Riêng Trí “nhảm” và các đối tượng chủ chốt trong nhóm giang hồ áo cam đã nhanh chóng bỏ trốn.

