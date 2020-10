Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm đối với ông Huỳnh Tấn Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoàng Huỳnh Gia (đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc B.I.G) để làm rõ nội dung tố cáo của nhiều người đối với ông này.

Cụ thể, ông Lê Thế Giảng và một số người gửi đơn đến phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ tố cáo ông Huỳnh Tấn Lộc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động mua bán đất.

Theo đó, từ năm 2018 nhiều người ký hợp đồng đặt cọc và giao tiền đặt cọc cho ông Lộc để mua đất nền được giới thiệu là dự án của công ty Hoàng Huỳnh Gia tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Ông Lộc cam kết trong 10 - 12 tháng sau khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ chuyển giao đất và các giấy tờ liên quan cho các cá nhân. Trong quá trình đó, các cá nhân đã nộp đủ tiền.

Hết thời hạn, ông Lộc không thực hiện như cam kết. Các khách hàng nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu ông phải thực hiện đúng hợp đồng, giao đất và các giấy tờ. Tuy nhiên, các khách hàng cho rằng, ông Lộc đã tránh mặt họ.

Không được nhận đất và cũng không tìm được ông Lộc để đòi lại tiền, các cá nhân đã tố cáo ông này đến cơ quan Công an.

Khi tiếp nhận nội dung tố cáo, Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã vào cuộc xác minh.

Đơn vị này đã xác định ở những nơi cư trú của ông Lộc tại phường 9, quận Phú Nhuận; tại phường Tân Quy, quận 7, chính quyền địa phương cho hay, ông Lộc không có ở những nơi này, đi đâu không ai rõ. Tại phường 5, quận Gò Vấp, là địa điểm trụ sở Công ty Hoàng Huỳnh Gia và sau này đổi tên thành Công ty B.I.G, ông Lộc không có mặt. Công ty này không hoạt động.

Ông Huỳnh Tấn Lộc còn đứng tên đại diện pháp luật của hơn chục công ty, văn phòng đại diện của các công ty ở các tỉnh, thành miền Nam.

Để làm rõ các nội dung tố cáo, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đề nghị ông Huỳnh Tấn Lộc trình diện để làm việc tại trụ sở của đơn vị, số 674 đường Ba Tháng Hai, quận 10 hoặc liên hệ điều tra viên Đoàn Ngọc Dũng theo số điện thoại 0944727272. Sau 30 ngày phát đi thông báo truy tìm này, nếu ông Huỳnh Tấn Lộc không trình diện làm việc thì Công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định.

Sáng nay (2/9), Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đã bắt Trần Phước An (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.