Nhóm đối tượng bịt mặt, trèo tường vào bắt cóc 4 người lưu trú ở Cần Thơ để đòi nợ 7 tỷ đồng vừa bị công an khởi tố.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hero, 42 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

7 người khác cũng bị khởi tố về hành vi tương tự nói trên gồm: Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (48 tuổi) Nguyễn Minh Vương (32 tuổi), Lê Văn Dương (31 tuổi) Nguyễn Phước Thuận (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Bá An (29 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thanh Hiếu (31 tuổi, ngụ Bình Thuận) và Lê Quốc Tuấn (29 tuổi).

Cơ quan Công an cho biết, qua công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý chặt những người đến Cần Thơ lưu trú, Công an TP Cần Thơ phát hiện 1 nhóm đi trên 3 ô tô tổ chức bắt giữ người trái pháp luật tại khu dân cư An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Theo đó, nhóm này khoảng 10 người. 7h sáng 26/3, nhóm này đi ô tô đến căn nhà trong khu dân cư An Thới.

Sau đó, bọn chúng bịt mặt, trèo tường rào vào nhà, cầm đá đập ổ khóa mở cửa vào bên trong và khống chế, bắt giữ 4 người đưa lên ô tô tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Trong những người bị bắt giữ, có 2 người mang quốc tịch Pháp. Nhận tin báo, cơ quan Công an TP Cần Thơ truy bắt nhóm bắt cóc.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an bắt giữ Tuấn Hero và Thanh Tuấn khi cả hai đang tẩu thoát đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tuấn được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ bắt cóc 4 người nói trên. Lực lượng công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại và giải cứu an toàn cho 4 nạn nhân đang bị khống chế trên ô tô.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người của Tuấn Hero thừa nhận 4 người bị bắt cóc có vay số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Sau đó nhóm 4 người này không trả nợ, bỏ trốn đến Cần Thơ.

