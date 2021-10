Sáng 22/10, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Phùng Văn Cường là nghi phạm sát hại vợ cũ tối 20/10, tại phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên) đã treo cổ tự tử.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người chồng muốn nối lại tình cảm với vợ nhưng bị từ chối. Lý do người vợ không chấp nhận do chồng thường chơi cờ bạc và có nợ nần.

Tối 20/10, Cường bực tức và đến tìm vợ ở tiệm cắt tóc gội đầu lời qua tiếng lại và gây án...

Sau khi đâm chết vợ, nghi phạm còn loan tin sẽ giết cả nhà rồi tự sát. Lực lượng công an đã phải có biện pháp bảo vệ người thân của nạn nhân...

Như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 20/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại địa bàn phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. Nạn nhân là chị H. (SN 1978, trú tại phường Hội) làm việc ở quán cắt tóc gội đầu (đường Quang Trung, phường Hội Hợp) bị chồng cũ là Phùng Văn Cường đâm tử vong.

Sau khi gây án, Cường đã lấy xe máy BKS 88D1- 309.81 để bỏ trốn.

Nhị Tiến