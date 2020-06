Công an TP.HCM thông tin đến nay đã tạm giữ hình sự hình sự 34 đối tượng có liên quan.

Xem clip:

browser not support iframe.

Liên quan đến vụ 200 côn đồ áo cam đập phá, đánh người ở quán nhậu tại Bình Tân, diễn biến mới nhất, chiều 13/6, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Công an TP.HCM thông tin, tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan CSĐT Công an đã triệu tập, mời làm việc đối với 54 đối tượng. Trong số đó, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 34 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Thượng tá Lâm nói rõ hơn, đến thời điểm hiện tại thì chưa thể thông tin rõ về số đối tượng cầm đầu, về nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện công an TP.HCM đang tập trung nhiều lực lượng để tham gia truy bắt. “Tất nhiên, việc truy bắt, điều tra sẽ có nhiều khó khăn vì đây là vụ án có tính chất phức tạp, số đối tượng tham gia đông đảo và ở nhiều địa bàn nhưng công an TP.HCM đang tập trung làm”, thượng tá Lâm nói.

Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 34 đối tượng để xử lý về 3 hành vi và đang tiếp tục truy bắt

Liên quan đến vụ án này, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã có chỉ đạo phải khẩn trương truy bắt, điều tra làm rõ và có báo cáo trước ngày 30/6.

Như VietNamNet đã thông tin, tối 5/6 có khoảng 200 đối tượng đi trên xe gắn máy kéo đến quán ốc Hương (ở đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân) để tìm 1 nhóm, có mâu thuẫn từ trước, nhằm giải quyết. Không tìm được đối thủ, nhóm 200 côn đồ áo cam đã đập phá và đánh 1 thực khách bị thương tích rồi kéo đi.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án với 3 nhóm hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Trong đó, Tuấn B, tức Trần Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.6) bị trinh sát công an TP.HCM bắt giữ tại Ninh Thuận. Tuấn B là một giang hồ có số má ở vùng ven và đối tượng này chính là mục tiêu bị 200 côn đồ áo cam truy tìm để xử lý.

200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người Công an TP.HCM cho biết nhóm 200 côn đồ kéo đến quán nhậu tìm nhóm đối thủ, nhưng không có nên mới đập phá, chém người.

Linh An