Qua thời gian dài điều tra, sàng lọc, cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố 43 người liên quan đến trường gà quy mô tổ chức tại khu đất ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6, TP.HCM.

Nguồn thông tin xác nhận, 18 người bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”. Số đông còn lại bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Trong đó có đối tượng cầm đầu, có vai trò tổ chức trường gà là Nguyễn Minh Thành, tự Ông Cò, SN 1978, ngụ quận 6.

Công an TP.HCM khởi tố 43 người về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc"

Khoảng 150 đối tượng cũng bị bắt giữ tại trường gà này vào chiều 25/9, cơ quan CSĐT Công an củng cố hồ sơ làm rõ vai trò, hành vi và xử lý hành chính.

Liên quan đến trường gà quy mô này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác khoảng 10 cán bộ Công an công tác tại Công an địa phương và 1 phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM. Những cán bộ này đang bị làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn, hoạt động nghiệp vụ để trường gà quy mô hoạt động trong thời gian dài.

Như đã thông tin, chiều 25/9 lực lượng thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Trung đoàn CSCĐ theo lệnh của Ban giám đốc Công an TP bất ngờ bao vây, tập kích vào trường gà quy mô tổ chức tại bãi đất trống ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6. Trường gà nháo nhào, các đối tượng thoát ra từ nhiều đường nhưng vòng vây khép chặt.

Nguyễn Minh Thành, tức Ông Cò, đối tượng tổ chức trường gà

Công an bắt giữ khoảng 200 người trong trường gà. Ngoài ra, Công an thu giữ tang vật hơn 2 tỷ đồng.

Đến nay, Công an làm rõ, Nguyễn Minh Thành tổ chức trường gà nhiều tháng nay và liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm.

Riêng địa điểm ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6, Thành tổ chức ở khu đất trống, cạnh là công trường xây dựng và trường học. Xung quanh khu đất có rào tôn, vách tường kiên cố và phủ bạt. Phía trước, Thành bố trí 1 quán nước vỉa hè, thực chất là để kiểm soát người ra vào trường gà và là điểm cảnh giới vòng gần nhất.

Thành còn tổ chức đội ngũ tay chân cảnh giới thêm nhiều vòng. Trong số đó có một số tay chân đến ngồi lỳ trước trụ sở Công an, thậm chí là phòng Cảnh sát hình sự để nắm tình hình. Hễ thấy lực lượng công an di chuyển đông ra ngoài thì các đối tượng cảnh giới sẽ gọi điện báo về để trường gà tạm dừng hoạt động.

Trường gà quy mô của Thành đã thu hút dân cờ bạc khắp nơi, ở các tỉnh thành khác kéo về đây sát phạt.

Chính vì hoạt động quy mô của trường gà, có đội ngũ cảnh giới đông đảo, nên Ban giám đốc Công an TP.HCM đã điều động lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Trung đoàn CSCĐ để… đánh úp. Hiện phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đang thụ lý mở rộng điều tra.

Tạm đình chỉ nhiều cán bộ công an vụ phá trường gà quy mô lớn ở Sài Gòn Nhiều cán bộ công an thuộc 1 phòng nghiệp vụ và Công an địa phương bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn và các công tác nghiệp vụ.

Linh An