Hải khai nhận, mua quân phục giả làm công an với mục đích tạo hình ảnh, đi lừa tình phụ nữ.

Công an quận 11 cho hay, đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm "quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng CAND" đối với Vũ Quang Bắc Hải (SN 1988, ngụ quận 10).

Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Mới đây, tổ trinh sát Công an quận 11 khi tuần tra trên đường Ông Ích Khiêm, phường 10, quận 11 phát hiện Hải say xỉn điều khiển xe máy, có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng công an yêu cầu Hải dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tổ công tác đã làm rõ, Hải sử dụng xe gắn máy gắn BKS giả. Đáng nói khi kiểm tra trong cốp xe, lực lượng công an phát hiện có một bộ quân phục An ninh nhân dân, một bộ quân hàm Thiếu tá, một mũ Kepi An ninh nhân dân.

Hải khai, đặt mua số đồ nói trên trên mạng xã hội Facebook từ một người khác nhưng không nhớ rõ trang Facebook đó. Mục đích của Hải là mặc quân phục, giả làm cán bộ CAND nhằm tạo hình ảnh để dụ dỗ, lừa tình phụ nữ.

Hiện Công an Quận 11 tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt giữ nữ 'đại tá giả' lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ Mặc sắc phục giả danh công an, bà Mai Thị Lan (SN 1977, ở Hà Nội) đã vay của cặp vợ chồng hơn 1 tỉ đồng và không có khả năng chi trả.

Phước An