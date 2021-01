Quan hệ với người yêu "nhí", không ít thanh niên đã phải nhận cho mình cái kết đắng chát. Đây cũng là bài học cho nam thanh thiếu hiểu biết pháp luật.

Khoảng tháng 12/2016, qua mạng Zalo, Phạm Minh Huy (24 tuổi, ở TP.HCM) quen cháu Nguyễn Triệu M. (SN 2005). Sau thời gian trò chuyện qua lại, cả 2 nảy sinh tình cảm.

Đêm ngày 26/12/2016, khi trong người đã có chút hơi men, Huy rủ cháu M. qua nhà mình chơi. Chỉ có hai người trong phòng riêng, Huy và M. đã quan hệ tình dục. Sau lần đó, mỗi khi có cơ hội, Huy và người yêu tuổi teen lại làm chuyện người lớn.

Phạm Minh Huy

Thấy con gái có dấu hiệu bất thường, ngày 12/12/2017, gia đình đưa bé M. đi khám mới hay cô bé đã mang thai được 24 tuần tuổi. Biết chuyện, gia đình Huy hứa chu cấp tiền nuôi dưỡng đứa trẻ tới năm 18 tuổi. Vì vậy, gia đình M. không trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Câu chuyện tưởng chừng rơi vào im lặng cho tới khi cháu M. sinh con vào ngày 4/3/2018. Gần hai tháng sau, mẹ của M. đi làm giấy khai sinh cho con và bị cán bộ tư pháp phường Bình Thọ, quận Thủ Đức phát hiện, trình báo công an.

Chuyện tình với người yêu tuổi teen của Huy kết thúc bởi án tù 12 năm vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND TP.HCM) dành cho bị cáo.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng cuối tháng 2/2020, Nguyễn Đình Dương (SN 2004, ở Bắc Ninh) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu Phạm Thị Bích C. (SN 21/1/2008).

Từ ngày 5-17/3, Dương đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 12 tuổi.

Sau khi biết chuyện C. và Dương nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, mẹ C. làm đơn trình báo Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Bị CQĐT triệu tập đến làm việc, Dương xin đầu thú và khai nhận hành vi quan hệ tình dục với người yêu “nhí”.

Phiên tòa xét xử Huy chưa thể đi đến hồi kết do HĐXX quyết định hoãn tòa, yêu cầu phía VKS bổ xung một số tài liệu liên quan, nhưng chắc chắn bị cáo sẽ phải nhận án tù tương xứng hành vi phạm tội.

Trái đắng

Vào ngày 18/6/2020, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999, ở Thạch Thất) ra xét xử tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 9/2019, Mạnh kết bạn qua Facebook với cháu Lê Thu H. (SN 2007), học sinh một trường trung học cơ sở. Sau thời gian nhắn tin qua ứng dụng Messenger, thiếu nữ lớp 6 trở thành người yêu “nhí” của Mạnh.

Nguyễn Văn Mạnh

Bị cáo rủ thiếu nữ đi chơi và cô bé đã nhận lời. 14h ngày 29/9/2019, Mạnh đi xe máy đến cổng trường đón H. đưa về nhà mình ở Thạch Thất chơi.

Mọi người trong nhà đều đi vắng, Mạnh đưa cô bé vào phòng ngủ rồi làm chuyện người lớn với nữ sinh này.

Về phía gia đình H., không thấy con đi học về, bố cô bé lo lắng tìm con khắp nơi. Đến 23h cùng ngày, khi Mạnh đi xe máy chở H. đi chơi về đến gần nhà thì gặp bố của người yêu “nhí” cùng một người khác trong gia đình đang đi tìm con.

Vừa thấy bố người yêu, Mạnh quay đầu xe chở H. bỏ chạy. Bố của H. phóng xe máy đuổi theo, đưa Mạnh về nhà nói chuyện.

Tại nhà của người yêu “nhí”, Mạnh thừa nhận đã quan hệ tình dục với cô bé. Ngay hôm đó, gia đình thiếu nữ lớp 6 làm đơn tố cáo hành vi của Mạnh.

Theo nhận định của HĐXX, dù được sự đồng ý của H., nhưng khi đó nạn nhân mới hơn 12 tuổi, nên hành vi của Mạnh đã phạm vào tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cho rằng, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần, tâm lý của trẻ em, HĐXX tuyên phạt Mạnh mức án 7 năm tù giam.

Luật sư Bùi Quang Thu cho hay, trường hợp người phạm tội có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi (dù có được sự chấp thuận, đồng ý từ nạn nhân) đều cấu thành tội Hiếp dâm trẻ em.

Tội giao cấu với trẻ em có hành vi khách quan là hành vi giao cấu có sự đồng ý, chấp nhận của nạn nhân, mặc dù người phạm tội không có bất kỳ thủ đoạn nào ép buộc, khống chế.

Điều 142 BLHS quy định đối với tội Hiếp dâm trẻ em, khung hình phạt cơ bản từ 7- 15 năm tù. Khung hình phạt cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 145 BLHS năm 2015 quy định về tội Giao cấu với trẻ em có khung hình phạt cơ bản từ 1- 5 năm tù. Khung hình phạt cao nhất 7-15 năm tù.

Luật sư cho rằng, ở độ tuổi dưới 13, trẻ em còn non nớt, yếu ớt, chưa có khả năng biểu lộ ý chí đúng đắn, dễ bị người khác lôi kéo, rủ rê, mua chuộc, khó có thể tự vệ, cần được bảo vệ đặc biệt, nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường, lành mạnh của các em.

Các em học sinh ngay từ cấp 2, cần được tuyên truyền pháp luật, kết hợp trong các môn học như giáo dục công dân, sinh học, các buổi sinh hoạt ngoại khoá...

“Nếu được tuyên truyền tốt, sẽ tránh được những câu chuyện đáng tiếc xảy ra”, lời ông Thu.

T.Nhung