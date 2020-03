Chủ khách sạn ở Hà Tĩnh cung cấp ma túy, tổ chức cho 75 nam nữ tụ tập sử dụng, dù bên ngoài đang treo biển "Tạm đóng cửa vì dịch Covid-19".

XEM CLIP: Một thanh niên trốn trên cây

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Nghi Xuân đột nhập vào khách sạn Việt Lào (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) lúc 1h sáng nay phát hiện hàng chục đối tượng đang “phê” ma túy.

Cảnh sát đã lập biên bản 75 người (73 đối tượng tại chỗ, 2 đối tượng bị bắt sau khi bỏ chạy), trong số đó có 25 nữ, chủ yếu quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Khi cảnh sát ập vào, 1 nam thanh niên cởi trần chạy thoát ra ngoài, trèo lên cây trước khuôn viên bỏ trốn. Đến 8h sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ.

Qua test nhanh, những đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Điều đáng nói là thời điểm lực lượng Công an Hà Tĩnh đột nhập, khách sạn này đang treo biển "Tạm đóng cửa vì dịch Covid-19".

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Thượng tá Nguyễn Quang Thành thông tin, do nhiều đối tượng bị tạm giữ nên để tránh dịch lây lan, phía công an, cơ quan chức năng địa phương đã phong tỏa khách sạn, biến khách sạn thành nơi cách ly nhóm đối tượng.

Thượng tá Thành cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ chủ khách sạn để làm rõ các sai phạm liên quan.

Chủ khách sạn khai nhận, đã cung cấp ma túy cho các đối tượng tụ tập, bay lắc.

Công an khám xét mở rộng, thu thêm ma túy do chủ khách sạn giấu ở bàn thờ và một số vị trí khác.

