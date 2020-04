Do thiếu tiền trả nợ, Quang điều khiển xe máy chở Thành đến ngân hàng Vietcombank ở Quảng Nam. Tại đây, Thành dùng dao khống chế nhân viên, rồi cướp đi gần 200 triệu đồng.

Chiều nay, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Thành (SN 1995) và Võ Hồng Quang (SN 1993, cùng trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về tội “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 11h trưa 1/4, Quang điều khiển xe máy Exciter bịt biển kiểm soát chở Thành, từ thị trấn Châu Ổ đến thị trấn Núi Thành.

Đối tượng Nguyễn Thái Thành tại cơ quan Công an

Đối tượng Võ Hồng Quang

Khi thấy phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Nam vắng khách, Quang dừng xe để Thành tiến vào trong. Tại đây, Thành dùng dao khống chế và dọa giết nhân viên ngân hàng, rồi cướp đi gần 200 triệu.

Sau khi cướp được tiền, Thành và Quang rời khỏi hiện trường và di chuyển về nhà. Khi đi hết địa phận tỉnh Quảng Nam, Thành và Quang cởi bỏ hết áo rồi thay áo mới.

Từ hình ảnh camera tại ngân hàng và nhà dân dọc QL 1A, cảnh sát xác định 2 nghi can sau khi gây án đã chạy về Quảng Ngãi.

Cơ quan công an thu giữ số tiền hơn 160 triệu đồng

Công an Quảng Nam sau đó phối hợp với Công an huyện Bình Sơn rà soát người nghi vấn. Sau đó, cảnh sát phát hiện 2 nghi can đi lòng vòng ở khu kinh tế Dung Quất.

Đến khoảng 18h, khi 2 đối tượng về nhà ở thị trấn Châu Ổ, thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thành và Quang khai nhận do thiếu tiền trả nợ nên cướp ngân hàng với số tiền 180 triệu đồng. Sau khi gây án, hai nghi can lấy 20 triệu đồng đi trả nợ.

Lê Bằng