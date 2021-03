Là chú ruột nhưng lợi dụng khi gia đình anh trai vắng nhà, Lại đã hiếp dâm cháu gái, khiến nạn nhân mang thai 14 tuần.

Tối nay (20/3), Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở thôn Bích Động, xã Liên Am).

Lại bị bắt giữ vì hành vi hiếp dâm chính cháu ruột của mình (dưới 16 tuổi), khiến nạn nhân mang thai 14 tuần.



Trước đó, ngày 12/3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được đơn tố cáo về việc T.Tr (SN 2007), ở thôn Bích Động, xã Liên Am bị chú ruột hiếp dâm.

Nhận được thông tin, công an đã triệu tập Lại lên làm việc. Tại đây, Đỗ Văn Lại thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đỗ Văn Lại. Ảnh : Cơ quan công an cung cấp

Theo lời khai của Lại, sự việc xảy ra ngày 9/7/2020. Lợi

dụng cháu gái được nghỉ học, anh trai và chị dâu vắng nhà, Lại đã sang nhà và hiếp dâm cháu Tr.



Từ đầu năm 2021 đến nay, Lại đã 3 lần quan hệ tình dục với Tr. khiến cháu mang thai 14 tuần tuổi.

Thời gian gần đây, thấy con gái có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, gia đình Tr. đã gặng hỏi, cháu Tr. đã khai ra sự việc bị chú ruột ép quan hệ tình dục nhiều lần.

Căn cứ tài liệu và lời khai, Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Lại để điều tra về hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi, theo Điều 142, Bộ Luật hình sự.

Năm 1999, Đỗ Văn Lại từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Cô gái ở miền Tây bị bạn nhậu thay nhau hiếp dâm Nhậu say, cô gái ở An Giang bị bạn thay nhau hiếp dâm. Sau đó, cô gái này đã đến công an tố cáo vụ việc.

Nguyễn Thu Hằng