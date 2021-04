Liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện "Đề án hỗ trợ phát triển KTXH cho người Ơ Đu", nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Lương Thanh Hải vừa bị khởi tố bị can.

Hôm nay (20/4), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lương Thanh Hải (SN 1962) nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An vừa bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, ông Hải bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến việc triển khai thực hiện “Đề án hỗ trợ phát triển KTXH cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương”.

Ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Trước đó, ông Lương Thanh Hải được nghỉ công tác từ ngày 1/12/2020 để chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước khi thực hiện “Đề án hỗ trợ phát triển KTXH cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương” do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Có 3 loại chuồng bò từ 127 triệu đến 236 triệu đồng được xây dựng cho người Ơ Đu sử dụng

Cụ thể, ngày 21/7/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Kim Văn Bốn (SN 1982), trú tại một chung cư ở xã Nghi Phú, TP Vinh để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ông Kim Văn Bốn trước khi bị bắt là cán bộ Phòng Chính sách (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An).

Ngày 23/7, công an bắt khẩn cấp ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty Văn Sơn, trụ sở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để điều tra những sai phạm về kinh tế khi thực hiện một số gói thầu trong đề án này.

Tối cùng ngày, công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Tâm Long, quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Kim Văn Bốn (trái)

Sau đó, Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh có quyết định chuyển tội danh khởi tố từ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang "Tham ô tài sản" đối với bị can Nguyễn Tâm Long.

Riêng Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Lương Thanh Hải khẳng định tại buổi họp báo về tình hình KT-XH tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020 như sau: Đề án hỗ trợ người Ơ Đu được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa số liệu khảo sát thực tế và niên giám thống kê huyện Tương Dương. Số liệu tính đến ngày 31/12/2015, xã Lượng Minh có 45 hộ với 231 nhân khẩu người Ơ Đu.

“Để dẫn đến những thiếu sót đó, trách nhiệm thuộc về phòng tham mưu khi xây dựng đề án và lãnh đạo Ban Dân tộc giai đoạn 2015-2018. Ngoài ra, không có động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân trong việc tham mưu khi lập đề án" - ông Hải nói.

Quốc Huy