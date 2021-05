Chiều nay (18/5), Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đang điều tra vụ án trên theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 26/2/2021.

Trong quá trình điều tra, C01 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dư Anh Quý (SN 1988, trú xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lại Thị Phương (SN 1992, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty giải pháp năng lượng VNIT TECH.

Cả hai cùng bị khởi tố về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Lại Thị Phương. Ảnh: Báo CAND

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã thu thập, mua bán trái phép gần 1.300 GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn và bằng nhiều phương thức khác nhau.

Theo cơ quan điều tra, dữ liệu bị mua bán chứa thông tin rất chi tiết như họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm cả số dư), thân nhân, chức vụ, vị trí công tác…

Về nguồn gốc của những dữ liệu cá nhân này, Cục An ninh mạng cho hay, những dữ liệu này được các bị can thu thập từ nhiều nguồn và bằng nhiều phương thức khác nhau. Các đối tượng còn lợi dụng quyền quản trị hệ thống thông tin tại một số cơ quan, doanh nghiệp để trích xuất dữ liệu.

Vụ án trên do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) triệt phá

Mới đây nhất, A05 Bộ Công an đang vào cuộc xác minh vụ việc 10.000 dữ liệu cá nhân của người Việt Nam rao bán trên diễn đàn hacker với giá 200 triệu đồng.

Hà An