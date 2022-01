Vi phạm trong công tác giam giữ và thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ, 9 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh (Bình Định) bị kỷ luật.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Định công bố quyết định kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh vì hành vi vi phạm trong công tác giam giữ và thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

Theo đó, thượng tá Phạm Văn Triều, Trưởng công an huyện Vân Canh, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; thượng tá Cái Minh Long, Phó trưởng Công an huyện, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Bảy cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh còn lại bị kỷ luật bằng các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo đến giáng cấp bậc quân hàm.

Theo điều tra, một phạm nhân ở nhà tạm giữ của Công an huyện Vân Canh đã mượn điện thoại của một cán bộ công an để liên lạc với người thân. Tuy nhiên, phạm nhân này không gọi người thân mà gọi cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định tố cáo các sai phạm tại đơn vị này.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc điều tra và phát hiện các sai phạm trong công tác giam giữ, thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ tại nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Thường trực Huyện ủy Vân Canh cũng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo dõi vụ việc để có hình thức xử lý về mặt Đảng đối với các cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm.

