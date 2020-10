Làm nhục người phụ nữ ở Bắc Ninh, bị đưa ra xét xử, chủ quán nhắng nướng tỏ ra ân hận. HĐXX đã tuyên phạt người này 12 tháng tù.

Hôm nay (2/10), TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt chủ quán nhắng nướng ở Bắc Ninh là Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, ở TP Bắc Ninh) mức án 12 tháng tù và nhân viên quán là Lăng Văn Vân (SN 1993, ở Vĩnh Phúc) 9 tháng tù vì tội Làm nhục người khác.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây hoang mang dư luận xã hội, cần có mức hình phạt tương xứng mới đủ răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30’ ngày 17/8, chị D.T.H (SN 1993) cùng bạn đi ăn tại quán “Nhắng nướng Hiền Thiện”, ở TP Bắc Ninh do bị cáo Thiện là chủ quán.

Các bị cáo tại tòa

Ngồi quán, chị H. gọi mấy món đồ nướng, trong đó có món lòng non. Chị phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên của quán để yêu cầu gặp người quản lý, nhưng không được.

Sau đó, chị H. đã thanh toán tiền và đi về. Nhưng do bức xúc vì việc này nên chị đăng lên nhóm Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” những điều chưa hài lòng, kèm video quay lại món ăn có sán.

Ngày 18/8, biết chủ quán nhắng nướng tìm gặp, chị H. đã tự gỡ bài đăng trên Facebook về quán “Nhắng nướng Hiền Thiện” và nhờ bạn là anh Nguyễn Văn Vân (SN 1984, ở TP Bắc Ninh) đưa đến quán của Thiện để nói chuyện.

Anh Vân đồng ý và rủ thêm anh Nguyễn Văn Thái (SN 1975) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, đều ở Bắc Ninh) đi cùng.

Tối hôm đó, chị H. cùng nhóm bạn đến quán “Nhắng nướng Hiền Thiện”. Lúc này, trong quán có vợ chồng Thiện và một vài nhân viên cùng khách đang ngồi ăn.

Khi chị H. vào quán, Thiện tát chị 1 cái, lấy chiếc ghế ngồi giữa quán, bắt chị H. quỳ gối xuống đất ngay trước mặt anh ta, đồng thời lấy điện thoại livestream.

Thiện đưa điện thoại cho nhân viên là bị cáo Lăng Vân Vân để quay phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook.

Bị cáo liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa chị H., đồng thời đưa cho chị H. một tờ giấy do Thiện soạn trước có nội dung: Chị H. xin lỗi cộng đồng mạng Facebook vì việc chị đăng đồ ăn của quán “Nhắng nướng Hiền Thiện” có sán là không có thật.

Bị cáo yêu cầu chị H. tự ký tên vào tờ giấy đó, chụp ảnh và đăng tải đính chính lên mạng Facebook bằng tài khoản của chị H.

Khi chị H. xin Thiện cho về thì bị cáo bảo: “Ngửa mặt lên để tao tát cho phát, cho nhớ”, rồi rút dép đang đi ở chân, đánh một cái vào mặt chị H.

Do sợ hãi, căng thẳng nên khi bị Thiện đánh, chị H. ngã và có dấu hiệu bị co giật và được mọi người đưa đến bệnh viện khám. Được bác sỹ can thiệp, chị H. tỉnh táo, hết co giật và xin về.

Ngày 19 - 20/8, Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can và tạm giam đối với hai bị cáo.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. cho hay, chị bị ảnh hưởng đến tinh thần, phải nghỉ làm, ở nhà không dám ra đường gặp ai.

Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra. Tuy nhiên, chị H. từ chối đi giám định. Về dân sự, tại CQĐT, chị không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường.

Ân hận của chủ quán

Tại tòa, bị cáo Thiện cho rằng, bản thân đã xử sự không đúng với bị hại H. Bị cáo nhận thấy mình sai và cáo trạng truy tố là hoàn toàn chính xác. Bị cáo Vân cũng thừa nhận sai phạm của mình.

Nghe các bị cáo khai nhận hành vi, chị H. bật khóc. Trình bày tại tòa, chị cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chị lâm vào tình trạng hoảng loạn.

“Tôi thấy chú Thiện đã ăn năn hối lỗi, xin giảm nhẹ tội cho bị cáo để họ sớm hoà nhập cộng đồng. Tôi hy vọng họ không tái phạm”, lời chị H.

Vẫn theo lời người bị hại, chị đã được gia đình bị cáo Thiện bồi thường 5 triệu đồng nên không yêu cầu gì thêm.

Nghe bị hại nói vậy, chủ quán nhắng nướng và nhân viên quay lại lần lượt gửi lời xin lỗi tới chị H. Chị H. chấp nhận lời xin lỗi của hai bị cáo và thêm lần nữa nói lời xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán Nhắng và nhân viên.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 19/8, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện quán “Nhắng nướng Hiền Thiện” có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm. Ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện số tiền 30,5 triệu đồng. Đối với hành vi chị H. tự ý đưa thông tin, hình ảnh chưa được kiểm định về quán “Nhắng nướng Hiền Thiện” lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý, nhưng không cố ý nhằm bôi nhọ, làm mất uy tín của quán. Đồng thời bản thân Thiện cũng không có đề nghị hay yêu cầu gì về hành vi của chị H. nên chị H. cũng chỉ bị Công an TP Bắc Ninh nhắc nhở.

