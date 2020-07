Hung hăng chém anh Quốc, khi bị con trai anh này chống chả, Thanh quay lại chém gục cháu bé mới 13 tuổi.

Sau gần một tuần xét xử và nghị án kéo dài, ngày 14/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Châu Đức Thanh (26 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) chung thân; Vũ Trần Quốc Long (32 tuổi); Vũ Trần Trọng Hiếu (30 tuổi) 27 năm tù cùng về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 1 - 17 năm tù về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 21h30 ngày 30/5/2017, Long điều khiển xe máy đến quận 5 (TP.HCM) để tìm gái bán dâm. Sau đó, Long gặp chị C. và cả hai thỏa thuận mua bán dâm với giá 300 ngàn đồng.

Thống nhất xong, Long chở chị C. đến chân cầu Chà Và ở quận 8 để quan hệ tình dục. Đến nơi, chị C. yêu cầu Long phải trả tiền trước nhưng anh ta không đồng ý nên cả hai xảy ra cãi vã. Chị C. bỏ chạy thì bị Long đuổi theo bắt lại.

Thấy nhóm của anh Lâm Quốc đang ngồi nhậu gần đó nên chị C. kêu cứu. Anh Quốc đến can ngăn, trong lúc lời qua tiếng lại, Long bị anh Quốc đánh vào mặt. Sau đó, Long bỏ đi.

Về tới nhà, ấm ức vì bị đánh, Long rủ Thanh, Hiếu cùng Lê Hùng Sơn (30 tuổi), Lê Thanh Duy (24 tuổi), Lê Anh Hào (25 tuổi), Nguyễn Tấn Nhiều (30 tuổi) và Lê Quốc Việt (22 tuổi) đi trả thù giúp mình.

Quay lại chỗ anh Quốc đang ngồi nhậu, Thanh hung hăng xông tới chém anh Quốc. Thấy cha bị chém, cháu H. (13) tuổi liền dùng ghế đánh lại, Thanh liền quay lại chém một phát vào ngực khiến cháu H. tử vong ngay sau đó. Lúc này, Long và Hiếu cũng xông vào chém hai người bạn anh Quốc gây thương tích.

HĐXX nhận định trong vụ án này các bị cáo đã có cùng ý chí, có vai trò giúp sức để đi đánh bị hại, và gây ra cái chết cho cháu H. Hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội giết người, thuộc trường hợp giết trẻ em mang tính chất côn đồ. Vì vậy, cần phải có hình phạt thích đáng cho các bị cáo mới tương xứng với hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

