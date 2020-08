Buôn loại thuốc giả dùng để điều trị các tình trạng rối loạn cương dương, “nữ quái” và đồng phạm cùng nhận mức án 5 năm tù.

Chiều nay (3/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hương (SN 1993) và Trương Văn Ba (SN 1984, cùng ở Thanh Hóa) mỗi bị cáo 5 năm tù vì tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Trước đó, vào ngày 4/6/2019, Công an Hà Nội phát hiện Hương chở theo thùng catton chứa 500 hộp thuốc tân dược Viagra 100mg, in nhãn mác nước ngoài “Pfizer Pty Limited Australia” không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã tạm giữ số tân dược và bắt khẩn cấp Hương. Tại CQĐT, bị cáo khai, số thuốc Viagra trên là giả, do Hương và Trương Văn Ba mua về bán kiếm lợi.

Cáo buộc cho rằng, dù biết rõ nhà nước nghiêm cấm việc buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, nhưng do hám lợi, khoảng cuối năm 2018, Hương và Ba bàn nhau buôn thuốc Viagra giả.

Buôn loại thuốc giả dùng để điều trị các tình trạng rối loạn cương dương, hai người tự đặt ra phương thức sau: Ba chịu trách nhiệm đặt mua thuốc Viagra giả từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 22.000 đồng - 24.000 đồng/hộp, nhận hàng về qua các nhà xe.

Hương chịu trách nhiệm nhận thuốc Viagra giả của Ba, bán cho khách với giá từ 27.000 đồng- 30.000 đồng/hộp. Lợi nhuận từ việc bán thuốc Viagra giả được chia theo tỷ lệ: Ba được hưởng 40%, Hương 60%.

Ngày 4/6/2019, Hương nhận của Ba 500 hộp thuốc Viagra 100mg giả để mang bán kiếm lời thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Theo cáo buộc, mỗi viên thuốc Viagra 100mg chứa Sildenafil citrat tương đương với 100mg Sildenafil, dùng để điều trị các tình trạng rối loạn cương dương, là tình trạng không có khả năng đạt được hoặc duy trì cương cứng đủ để thỏa mãn hoạt động tình dục.

Các chi tiết in trên vỉ thuốc đã thu giữ và mẫu so sánh không phải do cùng một bản in tương ứng in ra.

Hàm lượng trung bình Sildenafil citrat là 79,81mg/viên, chưa đạt về tiêu chuẩn hàm lượng in trên bao bì của sản phẩm.

Giá của 502 hộp thuốc Viagra hàng giả tương đương với giá trị thuốc Viagra hàng chính hãng loại 100 mg sản xuất tại Australia bởi Pfizer Australia Pty.,Ltd là hơn 390 triệu đồng.

Qúa trình điều tra, Hương thừa nhận nhiều lần bán thuốc Viagra giả cho một số nhà thuốc ở Hưng Yên. Tuy nhiên CQĐT không phát hiện thuốc Viagra giả trong hiệu thuốc nên không đề cập xử lý.

T.Nhung