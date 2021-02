Sau biến cố của cuộc đời, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga chọn cuộc sống bình lặng, gần như rút lui khỏi showbiz. Cô bằng lòng với công việc Giám đốc makerting cho một công ty nội thất.

Nhớ lại gần 2 năm bị tạm giam vì cáo buộc lừa đảo, Hoa hậu Phương Nga chỉ nói gọn trong hai từ “khủng khiếp”.

Sau khi bị ông Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 16,5 tỷ đồng thông qua việc môi giới mua bán nhà vào thời điểm năm 2012, cô và người bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam.

“Khi bị bắt tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình, qua những lần hỏi cung tôi mới biết bị cáo buộc là lừa đảo. Lúc đó tâm trạng của tôi rất tệ, rất hoảng loạn và sợ hãi”, Phương Nga tâm sự.

Sau sóng gió, Hoa hậu Phương Nga đã có cuộc sống bình yên

Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh, cô nhận ra rằng, phải một mình đối mặt. Bởi, người thân, bạn bè không thể giúp được, chỉ tự bản thân vượt qua nỗi sợ để đối mặt với thực tại.

“Những người chưa từng trải qua cảnh lao lý thì khi mới bị bắt cũng sẽ có tâm trạng lo lắng, bất an. Phần vì không biết được chuyện gì sắp diễn ra tiếp theo, phần vì phải tập thích nghi với môi trường sống hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Nhưng tôi cũng như tất cả những người ở trong hoàn cảnh đó đều chỉ có thể tự đối diện, không thể trông cậy vào bất kỳ ai.

Vì vậy, những ngày đầu tiên tôi tạm gác lại suy nghĩ về vụ việc, cố gắng tìm mọi cách để thích nghi một cách nhanh nhất với nếp sinh hoạt mới, bắt bản thân phải ăn uống đủ không bỏ bữa và dần hòa nhập với những người sống cùng mình”, Phương Nga nhớ lại

Kể về những bạn tù, cô vui vẻ nói, “Các cô, các chị cùng buồng giam khi biết tôi đã từng tham gia showbiz, mọi người thường hay hỏi tôi về các nghệ sĩ như thế nào, ở ngoài có giống như trên tivi, báo chí không.

Họ cũng kể cho tôi về những trải nghiệm sống của họ, mỗi người một số phận nhưng đều mong cầu bình yên”.

Bước qua “giông bão”

Sau 18 tháng bị tạm giam, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 hồi 6/2017, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án và cho cô và Thùy Dung được tại ngoại hầu tra.

Tới đầu tháng 2/2019, do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung. Sau gần 3 năm mang thân phận bị can, cô được khôi phục quyền công dân.

Hoa hậu Phương Nga hài lòng với vai trò là giám đốc makerting cho một công ty nội thất

Ngay khi được tự do, cô nhận được nhiều lời mời từ các công ty. Sau khi cân nhắc, cô quyết định về làm Giám đốc truyền thông cho công ty của Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương. Công việc của cô tại đây là xây dựng cộng đồng cho các phụ nữ mới khởi nghiệp.

Mới đây, cô về đầu quân cho một công ty chuyên về nội thất. “Tôi thấy công việc ở đây phù hợp, được thỏa mãn đam mê về nghệ thuật và được thoải mái thử nghiệm ý tưởng sáng tạo”, cô hào hứng khoe về công việc mới.

Trước nghi vấn quan hệ tình cảm đặc biệt, trên mức bạn bè với Thùy Dung, Phương Nga mỉm cười cho hay: “Mọi người thấy tôi và Dung thân thiết quá nên nghĩ là tụi tôi là quan hệ tình cảm đồng giới, nhưng không phải vậy.

Người bạn Nguyễn Đức Thùy Dung luôn đồng hành với cô kể cả những khi cay đắng nhất

Hai chúng tôi coi nhau như ruột thịt. Khi xảy ra biến cố, sự có mặt của Dung đã khiến tôi bình tĩnh hơn. Trong cuộc sống, Dung cũng luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho tôi”.

Khi được hỏi về người đã đẩy cô vào chốn lao tù, Phương Nga mỉm cười khẽ nói: “Tôi không muốn nhắc và cũng không muốn nhớ tới người đó nữa, chuyện đã qua thì cho qua”.

Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung từng bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cáo buộc hành vi lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ số tiền 16,5 tỷ đồng thông qua việc môi giới mua bán nhà vào thời điểm năm 2012. Đến tháng 3/2016, Phương Nga và Thùy Dung bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra.

Tại phiên tòa diễn ra tháng 9/2016, Phương Nga thừa nhận có nhận từ ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, liên quan hợp đồng tình cảm trong vòng 7 năm giữa hai người. Trước tình tiết phát sinh này, tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đến phiên xét xử sơ thẩm lần 2 tháng 6/2017, diễn biến có nhiều bất ngờ khi có hàng loạt tình tiết bí ẩn được công khai, như: vai trò của người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương tham gia vào vụ án, có dấu hiệu thông cung từ trại tạm giam ra ngoài…Từ những tình tiết này, tòa lại tuyên trả hồ sơ yêu cầu làm rõ 9 nội dung mấu chốt của vụ án và cho 2 bị can được tại ngoại hầu tra.

Đến đầu tháng 2/2019, Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung.

Toàn cảnh vụ án 'tình tiền' Hoa hậu Phương Nga vs Cao Toàn Mỹ Cơ quan điều tra vừa ra quyết định đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo 16,5 tỷ. Hôm nay, Phương Nga đã tố ngược Cao Toàn Mỹ hành vi 'vu khống'.

Thanh Phương