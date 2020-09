Hôm nay (22/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạo (SN 1974, ở Mê Linh) mức án 15 năm tù vì tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 1998, chị Phùng Thị B. (SN 1987) kết hôn và chung sống với bị cáo Đạo.

Hôn nhân không mặn nồng, sau những mâu thuẫn cãi vã, tháng 7/2019, chị B. bỏ về sống ở nhà mẹ là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1958), ở Mê Linh.

Thời gian này chị mở cửa hàng tạp hóa ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Đạo nhiều lần đến gặp vợ và yêu cầu chị B. về nhà, nhưng chị không chịu.

Chiều ngày 7/11/2019, Đạo giắt dao vào cạp quần rồi tìm đến cừa hàng của chị B., thuyết phục vợ quay về giải quyết chuyện mâu thuẫn vợ chồng.

Do chưa bán hết hàng nên chị B. không về, dẫn đến chuyện hai vợ chồng lại cãi chửi nhau. Thấy bố mẹ to tiếng, con gái của vợ chồng Đạo là cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2004) chạy đến can ngăn.

Mặc kệ sự chứng kiến của con gái, Đạo túm tóc vợ, kéo về sân nhà bà Phương, đạp vào bụng vợ làm chị B. ngã ra sân.

Thấy mẹ bị bố đánh, con gái chị B. lao vào ôm lấy mẹ để can ngăn, còn bà Phương từ trong nhà chạy ra ngoài cổng gọi người đến cứu giúp.

Thấy mẹ vợ chạy ra, Đạo đuổi theo, rút dao trong cạp quần chém liên tiếp 5 nhát vào người bà Phương làm nạn nhân ngã xuống cổng.

Bị cáo còn quay lại chỗ vợ đang nằm trong sân đâm 1 nhát vào bên hông chị B.

Người vợ cố bỏ chạy vào trong nhà thì bị chồng cầm dao đuổi theo đâm tiếp 1 nhát trúng cổ.

Trong khi hai mẹ con chị B. cố ôm, giữ tay cầm dao của Đạo thì một người hàng xóm chạy sang can ngăn. Lúc này bị cáo mới chịu dừng tay, vứt lại con dao ở sân rồi bỏ đi.

Mẹ con chị B. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. CQĐT xác định, bà Phương bị tổn hại 15% sức khỏe, còn chị B. bị tổn hại 56% sức khỏe.

Về phần bị cáo, sau khi gây án, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 15/11 thì ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Qúa trình điều tra, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường thương tích cho mẹ con chị B. 50 triệu đồng.

Hai nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý Đạo theo quy định của pháp luật.

Tử hình người chồng giết vợ, chặt xác ném xuống sông ở Hà Nội Sáng nay (1/9), TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh) vì Tội giết người.

T.Nhung