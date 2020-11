Hôm nay (12/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, ở Long Biên) mức án 12 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 7/11/2018, Công an Hà Nội nhận được đơn của anh Nguyễn Đình T. (SN 1984, ở Hải Dương) và Tạ Tiến T. (SN 1988, ở Ninh Bình), đều là cán bộ công an, công tác tại trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an.

Hai cán bộ công an này tố giác bị cáo Hùng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền để xin cho các hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn được xét tuyển biên chế vào ngành công an.

Bị cáo tại tòa

Theo kết quả điều tra, Hùng là lao động tự do, không có công việc ổn định, không thuộc biên chế ngành công an và không có chức năng nhiệm vụ trong việc tuyển dụng cán bộ biên chế trong ngành.

Khoảng đầu năm 2007, qua tìm hiểu, Hùng biết nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an nghĩa vụ muốn được phục vụ lâu dài trong ngành công an hoặc đang công tác muốn chuyển đơn vị công tác.

Anh ta tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại đơn vị xây dựng lực lượng của Bộ Công an. Mục đích để mọi người tin tưởng giao tiền cho Hùng nhờ xin tuyển dụng vào ngành, hoặc chuyển đổi vị trí công tác rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Thông qua mối quan hệ xã hội, hai cán bộ công an quen biết Hùng. Nghe bị cáo “nổ” về vị trí công tác và khả năng của mình, cả hai đã tin.

Từ tháng 11/2017- 11/2018, hai cán bộ công an chuyển cho Hùng hơn 2,6 tỷ đồng để nhờ kẻ lừa đảo xin cho vợ mình và nhiều trường hợp khác được xét tuyển biên chế vào ngành công an.

Sau khi nhận tiền, bị cáo dùng chi tiêu cá nhân, không xin được cho trường hợp nào và không trả lại tiền cho hai cán bộ công an.

Tại CQĐT Hùng khai, ngoài hành vi phạm tội nêu trên, anh ta còn nhận tiền của nhiều người và đưa tiền cho một số lãnh đạo của các Tổng cục, Bộ Công an để xin bút phê được duyệt chuyển vùng theo nguyện vọng.

Hùng khai đã đưa tiền cho các cán bộ thuộc Phòng tổ chức cán bộ, Công an Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ và đã xin chuyển vùng thành công cho 11 trường hợp.

Kết quả điều tra xác định, chỉ có lời khai của Hùng, tin nhắn chung chung, không rõ nội dung và không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh Hùng nhận tiền của các chiến sỹ có nhu cầu chuyển công tác và chuyển tiền cho những người có chức vụ để nhờ can thiệp giúp đỡ...

Do đó, CQĐT không đủ căn cứ để kết luận về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ của Nguyễn Đức Hùng và những người liên quan.

