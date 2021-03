Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tại nhà riêng của Thái và Hiền, cả hai đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái hàng xóm. Quá trình điều tra, Hiền chết do bị bệnh trước khi đưa ra xét xử, Thái nhận mức án dài hạn.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay (3/3) đưa vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Bá Thái (SN 1966, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Thái và Võ Hiền (đã chết, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc) làm nghề thợ hồ, nhà ở gần nhau nên thường xuyên rủ nhau uống rượu và nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái hàng xóm.

Bị cáo Thái tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Quang Hưng

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 4/4 đến 8/6/2020, tại nhà của Thái và nhà của Hiền, cả hai đã 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. (SN 2008). Thời điểm bị xâm hại, cháu T. mới được 11 năm 4 tháng 28 ngày tuổi.

Vụ việc bị phát hiện lần cuối tại nhà Thái vào lúc 10h30 ngày 8/6, khi Hiền và Thái sau khi nhậu xong thì rủ nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T.

Tại đây, cho rằng Thái thực hiện hành vi đồi bại lâu, nên Hiền bực tức đi báo cho 1 người dân để tố cáo đến cơ quan công an.

Ngay trong ngày, công an đã tiến hành bắt giữ cả hai để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, trong quá trình tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Xuyên Mộc để điều tra, ngày 5/9/2020 bị can Hiền có dấu hiệu tức ngực, khó thở nên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Một ngày sau, Hiền tử vong tại bệnh viện, với nguyên nhân được kết luận do bệnh lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đình chỉ điều tra đối với bị can Võ Hiền.

Với những gì đã gây ra, Thái bị TAND tỉnh này tuyên phạt mức án trên.

Gã đàn ông thành 'yêu râu xanh' sau khi được nhờ trông bé gái Hôm nay (2/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Đào (SN 1964, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) mức án 12 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Quang Hưng