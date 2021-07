Án sơ thẩm lần một và lần hai của TAND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xử về tội “Cố ý gây thương tích”, đều bị cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra lại vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 18/9/2014, Hoàng Văn Trung (SN 1985), trú thôn Giải Uấn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (nay là xã Nga Phượng) đến phòng kế toán của nhà máy gạch tuynen Nga Sơn để làm việc thì gặp Pham Văn Dũng (cùng xã) đang làm việc với chị Phùng Thị Tuyết và anh Ngô Minh Tuấn.

Do trước đó Trung có nghi ngờ Dũng thuê anh Trần Văn Trình đánh mình và ngược lại nên cả hai xảy ra xô xát. Lúc này Dũng đẩy Trung ngã xuống nền nhà và xông vào đánh thì được anh Tuấn can ngăn.

Lập tức, Trung đứng dậy ra ngoài lấy một viên gạch loại 2 lỗ màu đỏ, kích thước 22x12x7cm đến đánh vào đầu anh Dũng, anh này né tránh và lấy tay ôm đầu thì bị trúng vào mu bàn tay phải chảy máu. Lúc này anh Nguyễn Văn Phú (cán bộ nhà máy gạch) đến can ngăn, Trung vứt viên gạch ra ngoài sân rồi cả hai đi về nhà.

Bị cáo Trung liên tục kháng cáo vì cho rằng mình không dùng gạch đập vào đầu Dũng

Sau khi bị Trung đánh, anh Dũng bị sưng đau ngón tay 1 và ngón tay 2 bàn tay phải. Đến ngày 22/9, anh Dũng đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn.

Theo kết quả của CSĐT Công an huyện Nga Sơn, bàn tay phải của anh Dũng sưng nề, ngón 1 hạn chế vận động; vùng đốt bàn ngón 1 tay phải có vết trượt da kích thước 0,5x0,5 cm sưng nề, bầm tím; vùng đốt bàn ngón 2 tay phải có vết trượt da kích thước 1x0,5cm sưng nề, bầm tím. Kết quả trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12% do chấn thương làm gẫy, vỡ đầu xương bàn 1 ngón cái bàn tay phải (đã can xương độ III, IV); sẹo vết thương phần mềm vùng mu đốt ngón 2 bàn tay phải.

Nhiều tình tiết chưa được làm rõ

Ngày 18/12/2015, TAND huyện Nga Sơn đã xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Trung, đồng thời tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Hai lần TAND tỉnh trả hồ sơ vì chưa làm rõ được nhiều tình tiết

Cho rằng mình không dùng gạch đánh anh Dũng; các nhân chứng khẳng định bị cáo không cầm gạch đánh anh Dũng; Kết quả thương tật của anh Dũng không chính xác so với bệnh án của bệnh viện… nên Trung làm đơn kháng cáo.

Ngày 17/3/2016, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Nga Sơn để điều tra lại với lý do bệnh án, giấy ra viện không được bệnh viện huyện Nga Sơn sao y mà do Cơ quan công an sao y là không đúng; Giữa bệnh án điều trị và kết luận giám định có sự mâu thuẫn về vị trí vết thương (đốt I hay đốt II) ngón I bàn tay phải để khẳng định anh Dũng bị thương ở vị trí nào là chính xác; Một số lời khai của người bị hại, nhân chứng do điều tra viên lập nhưng không hỏi bị hại, nhân chứng diễn biến sự việc diễn ra như thế nào.

Hai lần TAND huyện Nga Sơn xử sơ thẩm nhưng bỏ qua nhiều tình tiết gây án

Ngày 24/8/2016, TAND huyện Nga Sơn mở phiên sở thẩm lần hai, đồng thời giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Trung. Lại một lần nữa bị cáo Trung kháng cáo với những nội dung trên, do chưa được làm rõ.

Ngày 16/11/2016, TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở phiên phúc thẩm và trả lại hồ sơ yêu cầu làm rõ một số các nội dung:

Mâu thuẫn với lời khai nhân chứng, mâu thuẫn với tình hình sức khỏe thực tế sau khi xô xát (sau 1 ngày) anh Dũng vẫn sử dụng tay phải viết phiếu bình thường và viết báo cáo dài 5 trang gửi Cơ quan CSĐT huyện Nga Sơn, trong khi bệnh án thể hiện thương tích “gẫy đốt II ngón 1 bàn tay phải, sưng phù nề, không cử động được".

Kết quả giám định mâu thuẫn với bệnh án, chỉ căn cứ biên bản xem xét dấu vết trên thân thể nhưng không tháo băng để kiểm tra dấu vết; Không thu thập được vật chứng của vụ án là viên gạch; Anh Dũng chụp Xquang 4 lần nhưng không thu thập đầy đủ phim để xác định vết thương trên tay bị hại; Tòa án bỏ qua tình tiết các nhân chứng không nhìn thấy bị cáo dùng gạch đánh anh Dũng…

